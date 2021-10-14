18 самых старых вещей из далекого прошлого, которым уже тысячи лет, но сегодня они смогут удивить каждого из нас

За последние века мир сделал прорыв в развитии. Были изобретены многие блага, которые сегодня делают жизнь комфортней и насыщенней. Многое из того, что доступно современным людям, и присниться не могло людям того времени.

Но и тогда были свои изобретатели. Самые уникальные находки, добытые археологами, представлены в этой публикации. Предлагаем познакомиться с уникальными вещами из прошлого.

Мраморная скульптура, созданная в 1513–1515 годах

Интересная деталь этого шедевра — вот эта маленькая мышца на предплечьях, которая сокращается только при поднятии мизинца.

Хижина, состоящая из 149 костей мамонта. Возраст этого жилища составляет около 15 000 лет

Один из самых древнейших знаков — «Остерегайтесь собак», которому больше 2000 лет назад.

Скульптуры зубров, которым около 14000 лет

Каюта на борту «Ахена», затонувшего 100 лет назад

Кольцо, выполненное из сапфира. Изготавливалось персонально для Калигулы

Один из примеров удачного хирургического вмешательства, которое помогло устранить деформирование черепа. Операция датирована 400 годом до нашей эры, а проводилась в Перу.

Кольцо эры викингов

Было обнаружено в склепе, в котором покоилась женщина более тысячи лет. Могила располагалась под Стокгольмом.

Изображение планеты Луна, которое было нарисовано в 1609 году Галилео Галилеем

Доспехи Максимилиана II, – австрийского правителя. Были изготовлена в 16 веке

Сапог эпохи скифов, который две тысячи лет покоился в земле Горного Алтая

Стена продолжительностью в тринадцать километров, украшенная наскальными рисунками. Археологи выяснили, что рисунки наносились почти 13 тыс. лет назад.

Скульптура по всей видимости Смерти, которая была изготовлена неизвестным умельцем в 1520 году в одном из немецких городов

Палитра, принадлежавшая художнику из Египта. Установлено, что возраст реликвии достигает 3400 лет

Библия с секретом. Была изготовлена для дожа Франческо Морозини

Фигурка с шлемом, возраст которой достигает полутора тысяч лет

Крем и лосьоны для ухода за лицом, которые принадлежат эпохе Древнего Рима

Чулки из натурального шелка и хлопчатобумажной ткани, изготовленные в 19 веке