 

Ученые боятся появления опасных вирусов из Арктики

14.10.2021, 8:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты высказали свои опасения относительно того, что при таянии вечной мерзлоты ожившие микробы смешаются с водой и породят новое поколение микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам.

Исследователи британского Университета Аберистуита и Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии в США заявили, что в прошлом столетии СССР провел более 120 ядерных испытаний у побережья архипелага Новая Земля, а также затопил в Карском и Баренцевом морях более 100 атомных лодок.

Ученые боятся появления опасных вирусов из АрктикиАмериканские ученые считают, что при таянии вечной мерзлоты микробы смешаются с водой и породят новое поколение патогенов, которые будут устойчивы к современным лекарствам.

Для предотвращения данного сценария исследователи настаивают на строгом соблюдении Парижского соглашения по климату. Главная цель соглашения – добиться снижения повышения глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию.

Для многих стран соблюдение соглашения по климату очень сильно сказывается на экономике, поэтому стараются подходить к данному вопросу сбалансированно. Ранее Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) взяли на себя обязательство к 2050 году достичь чистого нуля выбросов углекислого газа, но пока не могут отказаться от добычи нефти.

Напомним, в прошлом году в атмосферу попало рекордное количество парниковых газов, сообщила на днях в ежегодном докладе Всемирная метеорологическая организация при ООН. Ледовая арктическая шапка Земли все скукоживается, и к концу века Арктика будет другой, считают эксперты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.12 / В мире: Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа

18.01 / В Канаде заметили йети и обнаружили его огромные следы

17.12 / Ошибка ревизора

21.10 / Обращался на “ты”: вскрылось хамское поведение Тихановского в разговоре с Лукашенко

16.02 / Юрий Шатунов: «Навальный давно никому не интересен»

09.09 / Эксперт: Лукашенко намерен любой ценой сбить динамику протеста перед визитом в Москву

28.06 / Аграрии сообщили об опасных компонентах, содержащихся в фабричном мясе

11.05 / Хирург Миротворцев, прошедший пять войн

06.11 / Специалист рассказала о последствиях приема антибиотиков детьми

22.10 / Политолог: Лукашенко относится к белорусам с презрением и страхом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика