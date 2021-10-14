Ученые боятся появления опасных вирусов из Арктики

Эксперты высказали свои опасения относительно того, что при таянии вечной мерзлоты ожившие микробы смешаются с водой и породят новое поколение микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам.

Исследователи британского Университета Аберистуита и Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии в США заявили, что в прошлом столетии СССР провел более 120 ядерных испытаний у побережья архипелага Новая Земля, а также затопил в Карском и Баренцевом морях более 100 атомных лодок.

Американские ученые считают, что при таянии вечной мерзлоты микробы смешаются с водой и породят новое поколение патогенов, которые будут устойчивы к современным лекарствам.

Для предотвращения данного сценария исследователи настаивают на строгом соблюдении Парижского соглашения по климату. Главная цель соглашения – добиться снижения повышения глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию.

Для многих стран соблюдение соглашения по климату очень сильно сказывается на экономике, поэтому стараются подходить к данному вопросу сбалансированно. Ранее Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) взяли на себя обязательство к 2050 году достичь чистого нуля выбросов углекислого газа, но пока не могут отказаться от добычи нефти.

Напомним, в прошлом году в атмосферу попало рекордное количество парниковых газов, сообщила на днях в ежегодном докладе Всемирная метеорологическая организация при ООН. Ледовая арктическая шапка Земли все скукоживается, и к концу века Арктика будет другой, считают эксперты.