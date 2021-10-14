 

Украинцы возмутились реакцей ЕС на контракт между Газпромом и Венгрией

14.10.2021, 7:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУкраинское издание «Новое время» опубликовало материал, посвященный реакции верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля на подписание контракта между Газпромом и Венгрией.

Публикация вызвала резкую реакцию читателей.

«Другого ответа и не следовало ждать. Каждый сам за себя. Будапештский меморандум, «Северный поток – 2», – передает РИА Новости слова пользователя Михайло Задорожного.

«К сожалению, все вокруг Украины всегда Украину разменивали за собственные шкурные интересы!», – возмутился Микола Кокіш-Мельник.

«Все, что выгодно, конечно, не противоречит», – написал Сергій Магац.

«Боливар не выдержит двоих… И своя рубашка ближе к телу», – заметил Сергей Мокляк.

«От евролеваков другого и ожидать нечего», – добавил Dmitry Bilous.

При этом некоторые пользователи поддержали позицию европейского дипломата.

«Молодец, все верно», – написал Юлий Желаев.

«Боррель вообще-то любви к РФ не имеет, поэтому, видимо, (контракт) действительно не противоречит (законам ЕС)», – заметила Tetyana Petrovska.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Накануне Боррель во время саммита в Киеве заявил, что контракт между российской компанией и Венгрией на поставку газа в обход Украины соответствует европейским законам.

Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».



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