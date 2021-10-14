 

Нефть подорожала на фоне снижения прогнозов по добыче

14.10.2021, 7:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМировые цены на нефть растут в четверг утром на фоне снижения прогнозов по добыче на 2021-2022 годы от ОПЕК.

По состоянию на 7.55 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,66%, до 83,73 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – на 0,66%, до 80,97 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

На рынке нефти в четверг утром наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают доклад ОПЕК, опубликованный в среду. Так, ОПЕК снизила прогнозы по добыче нефти вне организации на 2021 и 2022 годы на 210 тысяч и 130 тыс. баррелей в сутки соответственно – до 63,64 млн баррелей в сутки в этом году и до 66,66 млн баррелей в сутки в следующем году.

Кроме того, на рост цен на нефть повлияло резкое снижение курса доллара в среду. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США) достиг снижения на 0,53%, до 94,02 пункта. На данный момент индекс доллара снижается на 0,02%, до 94,06.

Сдерживающим фактором для роста цен на черное золото стали данные Американского института нефти (API). Так, запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 5,2 млн баррелей при прогнозе роста всего на 140 тыс. баррелей.



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