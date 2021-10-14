 

В мире сделали более 6,6 млрд прививок от коронавируса – данные Bloomberg

14.10.2021, 7:48, Новости дня
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Вакцинация стартовала в 184 странах, последний суточный показатель составил 27,6 млн доз. 

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (2,2 млрд доз, полностью вакцинированы 74,8% населения);
Индия (968,1 млн доз, полностью вакцинированы 19,9% населения);
страны Евросоюза (576,9 млн доз, полностью вакцинированы 65,9% населения);
США (404,4 млн доз, полностью вакцинированы 56,6% населения);
Бразилия (268 млн доз, полностью вакцинированы 47,4% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальдивах (93,2%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 13 октября в стране первую дозу вакцины получили 7,7 млн человек, а 6,3 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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