В мире сделали более 6,6 млрд прививок от коронавируса – данные Bloomberg
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Вакцинация стартовала в 184 странах, последний суточный показатель составил 27,6 млн доз.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
материковый Китай (2,2 млрд доз, полностью вакцинированы 74,8% населения);
Индия (968,1 млн доз, полностью вакцинированы 19,9% населения);
страны Евросоюза (576,9 млн доз, полностью вакцинированы 65,9% населения);
США (404,4 млн доз, полностью вакцинированы 56,6% населения);
Бразилия (268 млн доз, полностью вакцинированы 47,4% населения).
Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальдивах (93,2%).
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.
В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 13 октября в стране первую дозу вакцины получили 7,7 млн человек, а 6,3 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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