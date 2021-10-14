В Украине оформили более 1 млн электронных больничных за две недели после запуска услуги

“Более 1 млн электронных больничных. Именно столько документов оформили врачи спустя две недели после запуска услуги по всей стране. Сейчас услуга особенно актуальна. Вместе с пандемией коронавируса начинаются и сезонные болезни. Очень важно разгрузить врачей, упростить получение страховых выплат и сократить контакты между людьми”, – заявил вице-премьер.

Он отметил, что до этого услугу “пытались запустить 10 лет”.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 28 ноября 2018 года принял решение о создании электронного реестра листков нетрудоспособности. Тогда планировалось, что в 2019 году электронные больничные полностью заменят бумажные. Но старт программы несколько раз переносили. 9 июля 2020 года в Минздраве сообщили, что в тестовом режиме запускают электронные больничные на базе сервиса Пенсионного фонда.

С 1 октября в Украине больничные выдают только в электронной форме. Но до 1 февраля 2022 года в отдельных случаях можно будет получить их в бумажном виде.

По данным Министерства социальной политики Украины, больничные в стране ежегодно получают 5,5 млн граждан, по листам нетрудоспособности оплачивается более 18 млрд грн. По расчетам министерства, электронные больничные позволят экономить от 1 млрд грн до 5 млрд грн ежегодно.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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