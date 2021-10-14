 

“Ну когда же появится рядом принц?” Леся Никитюк снялась в топе и мини-юбке

14.10.2021, 7:48, Новости дня
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“Всем привет! Дальше эту прекрасную, идеальную страницу буду вести я – SMMщица Оля! Это Леся пьет кофе с лебедем! Пишите комментарии, чтобы меня не уволили. Спасибо”, – пошутила в подписи к фото Никитюк.

Ее пост набрал больше 90 тыс. лайков и почти 500 комментариев.

“Очень красивая”, – написала ladyle._.

“Красавица, а главное – не с пустой головой и с большим сердцем”, – считает fgyui899.

“Лесечка, ну когда же появится рядом принц?” – поинтересовалась anna_pashenko1.

“Леся, вы очень классная и от вас всегда веет теплом”, – призналась spongebobolya.

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A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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