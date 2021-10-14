В Украине за сутки подтвердили почти 18,9 тыс. случаев COVID-19. Это самое большое количество с начала апреля

Среди заболевших – 1748 детей и 368 медиков.

Умерло за сутки 412 человек, выздоровело 7630 пациентов, госпитализировано 4633 заболевших.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал. что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были непривиты.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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