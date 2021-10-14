Мнение: О завтрашнем дне для русских: ожидаемо…

Не нужно понимать «завтра» из заголовка буквально: что вот, уже 15 октября…

Некий люфт ещё есть. Но он сужается. О чём уже практически прямым текстом можно прочитать в свежих высказываниях нынешнего российского президента Владимира Путина. Которые опять разошлись на цитаты, а потому скоро забудутся – и зря.

А ещё вот про это «завтра» многое можно понять не просто «», а прямо сейчас.

Опять же, #новости из братской и союзной Беларуси, где МВД пообещало привлекать к уголовной ответственности тех, кто просто читают оппозиционные паблики, видели все. И о том, что теперь белорусы принялись массово отписываться от «Нексты», тоже успели узнать. Собственно, некоторые даже успели высказаться, что каждого из подобных «терпил» индивидуально жалко, а вот весь народ – и слова пустого не сто́ит. Типа, сами виноваты ©.

Хотя вот если посмотреть непредвзято, сегодняшняя #Беларусь – это завтрашняя #Россия. В том смысле, что именно там обкатываются методы и приёмы подавления любой несистемной оппозиции. Обкатываются – а потом заимствуются Россией.

Как это уже было минувшей зимой, когда жёстко подавляли «навальнят», возмущённых арестом их лидера. Допустим, филейные части никому не подрихтовали, но вообще всех тащили по узилищам по поводу и без. А потом всем впаяли административные штрафы и сроки.

Ещё из того же белорусского опыта последних месяцев – массовая маркировка всех неугодных. И жёсткое преследование сочувствующих.

Впрочем, впереди ещё есть куда разгуляться как белорусским «силовикам», так и российским. Сталинский 1937-й всё ещё недосягаемый идеал для них. Хотя с точки зрения того, кем мы были ещё лет 10 назад, и нынешний день – уже «дно».

А что вы будете делать завтра, когда – тут безо всяких «если» – и это дно будет пробито? Станете молиться, что хотя бы не расстреливают?

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