Белый дом решил не принимать новые санкции против «Северного потока – 2»

Администрация президент США Джо Байдена не намерена вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» вопреки требованиям Конгресса, сообщили источники американского издания Politico.

Сенатор-республиканец Тед Круз неоднократно подвергал проект «Северный поток – 2» резкой критике, требуя, чтобы власти США ввели в отношении газопровода «предписанные Конгрессом» рестрикции, речь о которых идет в законодательных инициативах, принятых ранее на Капитолийском холме. Чтобы оказать давление на администрацию в этом вопросе, сенатор задерживает утверждение Сенатом ряда кандидатов, выдвинутых демократом Байденом на посты в администрации. Как уточняет издание, в настоящий момент Круз блокирует назначение более чем двух десятков претендентов на дипломатические посты, в том числе на должности послов в нескольких странах. Эта ситуация вызывает обеспокоенность у администрации, в которой полагают, что такое положение дел может нанести удар по позициям США на мировой арене, передает ТАСС.

По сведениям источников издания, Белый дом предпринял по меньшей мере одну попытку обсудить с сенатором его действия: 10 августа текущего года состоялся телефонный разговор помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с Крузом. Беседа, как отмечает издание, прошла «плохо». «Салливан спросил у сенатора-республиканца, будет ли он готов продвинуться вперед в утверждении кандидатур, а Круз ответил, что администрация Байдена, согласно закону, должна ввести санкции [против «Северного потока – 2»]. Однако администрация Байдена четко дала понять, что во время его (Байдена) президентства санкции введены не будут», – пишет издание.

Задерживать голосование по тем или иным кандидатурам Крузу позволяет специально разработанный в Сенате механизм, с помощью которого любой член верхней палаты может отложить рассмотрение какого-либо законопроекта или голосование по какому-либо вопросу. Изначально эта процедура была задумана для того, чтобы сенатор имел возможность более внимательно ознакомиться с содержанием находящегося в его распоряжении документа, однако со временем она стала часто использоваться с целью затягивания процесса рассмотрения различных вопросов.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции Вашингтона против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы.

В среду председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первую нитку «Северного потока – 2» практически заполнили газом.