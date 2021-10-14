 

Рубль на открытии торгов подешевел к евро

14.10.2021, 7:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКурс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился, курс евро вырос на 2,5 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился и составил 71,97 рубля. Курс евро вырос на 2,5 копейки и составил 83,5 рубля, передает ТАСС.

В среду курс рубля на открытии торгов вырос к доллару и снизился к евро.



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