Рубль на открытии торгов подешевел к евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился, курс евро вырос на 2,5 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился и составил 71,97 рубля. Курс евро вырос на 2,5 копейки и составил 83,5 рубля, передает ТАСС.

В среду курс рубля на открытии торгов вырос к доллару и снизился к евро.