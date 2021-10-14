 

Оккупанты на Донбассе 13 октября открывали огонь 10 раз, ранен украинский военный – штаб ООС

14.10.2021, 7:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Попасной враждебные вооруженные формирования обстреливали наши позиции из ручных противотанковых гранатометов. В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Марьинки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Причепиловки наемники вели обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Водяного на Приазовье враг применил гранатометы различных систем и стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

В сторону Новотошковского и Новотроицкого российско-оккупационные войска стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Новоалександровки обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, отметили в штабе.

“Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения”, – добавили в пресс-центре.

С начала суток 14 октября нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1218892628603351

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.07 / Sky News – в ЕС и Британии признали риск воспаления сердца от вакцин Pfizer и Moderna

10.08 / Завершен цикл фильмов о «неизвестном Холокосте»

09.07 / Греф предложил превратить школьные телевизоры в суперкомпьютеры

29.09 / Законодатели из 29 стран мира потребовали от Лукашенко освободить Марию Колесникову

02.01 / Таинственный монолит обнаружен в Торонто

19.02 / Систему Kaspersky Antidrone испытали на Челябинском трубопрокатном заводе

27.12 / В Японии разработали новую технологию производства нанопроводов

10.09 / Россияне купили туры с кешбэком на 34 млрд рублей

05.02 / Данилов: Мы будем только рады, если Россия заберет сотрудников заблокированных каналов к себе

19.06 / Свидетель рассказала о первых минутах после крушения самолета в Кузбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика