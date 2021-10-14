Оккупанты на Донбассе 13 октября открывали огонь 10 раз, ранен украинский военный – штаб ООС

“Вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Попасной враждебные вооруженные формирования обстреливали наши позиции из ручных противотанковых гранатометов. В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Марьинки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Причепиловки наемники вели обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Водяного на Приазовье враг применил гранатометы различных систем и стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

В сторону Новотошковского и Новотроицкого российско-оккупационные войска стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Новоалександровки обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, отметили в штабе.

“Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения”, – добавили в пресс-центре.

С начала суток 14 октября нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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