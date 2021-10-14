«Она лопнет вообще»

Путин заявил, что Россия не может увеличить поставки газа через Украину из-за изношенности местных трубопроводов.

Россия не может больше увеличивать поставки газа в Европу через территорию Украины, так как газотранспортная система этой страны изношена на 80%. Такую оценку огласил президент РФ Владимир Путин на заседании форума «Российская энергетическая неделя».

«Там больше увеличивать-то нельзя. Нам все намекают: увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать! Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС. Там, может быть, если давление увеличишь, она лопнет вообще. Европа совсем лишится этого маршрута», — пояснил Путин в ответ на вопрос журналистки CNBC Хедли Гэмбл.

Путин также выразил недовольство вопросами о поставках газа в Европу.

«Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, а она мне совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал…»

— отреагировал он на вопрос Гэмбл об отстутствии поставок.

По его словам, поставки через ГТС Украины уже увеличены на 10%, а обвинения в отказе наращивать объемы звучат от «недоброжелателей России».

На фоне временного роста цен на фьючерсы в Европе до значений около $1900 за тысячу кубометров газа Путин отметил, что «Германия получает не по 2000, не по 1500, а по 250-230, максимум по 300 долларов за тысячу кубов» из-за сотрудничества по долгосрочным контрактам. Он уверил, что «Газпром» заинтересован в стабильных поставкам по долгосрочным договорам.

Путин также выразил мнение, что запуск газопровода «Северный поток–2» снизит напряженность на европейском рынке. «Мы видим, что административные барьеры не снимаются. Существуют различные вопросы, связанные с третьим энергетическим пакетом в Европе», — посетовал он.

Рост цен на газ в Европе продолжается уже в течение длительного времени: на прошлой неделе они преодолели отметку в 1000 долларов за тысячу кубометров. Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко говорил, что главная причина высоких цен заключается в низком запасе газа в европейских газохранилищах из-за холодной зимы год назад и жаркого лета.

Еще в середине августа цена газа в Европе превысила $585, тогда рост цены фьючерса за сутки составил более 6,7% на фоне решения «Газпрома» снова не бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину на четвертый квартал 2021 года. В конце июля «Газпром» также отказался увеличивать поставки газа. Это решение спровоцировало резкий рост цен на газ в Европе — котировки и фьючерсы приблизились к стоимости в $500 за 1 тыс. кубометров. При этом глава госкомпании заявлял о готовности увеличить объемы транзита через Украину.

Эксперты считают, что цены на газ будут зависеть от ситуации на рынке газа в Азии, погоды в Европе и сроков запуска «Северного потока-2». Первую нитку газопровода начали заполнять природным газом 4 октября, однако для полного запуска необходимо сертификационное заключение.

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