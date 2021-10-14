Женщина из Канады показала фото кровати, после того как проснулась рядом с метеоритом, который лежал на соседней подушке

Женщина, проживающая в Канаде, чуть не лишилась дара речи, когда проснулась от того, что рядом с ней прямо на подушку приземлился метеорит, говорит издание Castlegar News.

Рут Хамильтон находилась дома и отдыхала от сложного рабочего дня. Но ее сон нарушил громкий звук и обломки, которые обрушились на нее.

«Я резко проснулась, встала и щелкнула по выключателю. Еще минуту не могла понять, что происходит» – рассказывает женщина.

После того, как сон полностью ушел, Рут обратила внимание на булыжник, который спокойно возлегал на подушке. Канадка не сразу смекнула, как именно камень оказался в кровати и обратилась в органы правопорядка.

Полиция быстро появилась на месте происшествия и подозрения пали на стройку, которая находилась неподалеку от дома женщины. Полиция подозревала, что во время строительных мероприятий произошел взрыв. Но там опровергли такие домыслы.

Также мужчина на том конце телефона упомянул летящий горящий объект, который взорвался и разлетелся на осколки. Как выяснилось позже, обломок метеорита проломил крышку и приземлился прямо на подушку.

«Я была уверена, что громкий звук – это выстрел, который совершил тот, кто пробрался в мой дом» – говорит Хамильтон.

Когда владелица дома поняла, что имеет дел с метеоритом, она успокоилась.

«Единственное, что я могу сказать – жизнь одна, и она бесценна, ведь смерть вас может настичь в любую секунду. Берегите себя.»