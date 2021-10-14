 

Женщина из Канады показала фото кровати, после того как проснулась рядом с метеоритом, который лежал на соседней подушке

14.10.2021, 6:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Женщина, проживающая в Канаде, чуть не лишилась дара речи, когда проснулась от того, что рядом с ней прямо на подушку приземлился метеорит, говорит издание Castlegar News.

Рут Хамильтон находилась дома и отдыхала от сложного рабочего дня. Но ее сон нарушил громкий звук и обломки, которые обрушились на нее.

«Я резко проснулась, встала и щелкнула по выключателю. Еще минуту не могла понять, что происходит» – рассказывает женщина.

После того, как сон полностью ушел, Рут обратила внимание на булыжник, который спокойно возлегал на подушке. Канадка не сразу смекнула, как именно камень оказался в кровати и обратилась в органы правопорядка.

Полиция быстро появилась на месте происшествия и подозрения пали на стройку, которая находилась неподалеку от дома женщины. Полиция подозревала, что во время строительных мероприятий произошел взрыв. Но там опровергли такие домыслы.

Также мужчина на том конце телефона упомянул летящий горящий объект, который взорвался и разлетелся на осколки. Как выяснилось позже, обломок метеорита проломил крышку и приземлился прямо на подушку.

«Я была уверена, что громкий звук – это выстрел, который совершил тот, кто пробрался в мой дом» – говорит Хамильтон.

Когда владелица дома поняла, что имеет дел с метеоритом, она успокоилась.

«Единственное, что я могу сказать – жизнь одна, и она бесценна, ведь смерть вас может настичь в любую секунду. Берегите себя.»



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.07 / Какие изменения в России произошли с 1 июля

26.06 / Мнение: Коронавирусный театр абсурда в Сочи

07.07 / Изменение одной пищевой привычки поможет продлить жизнь

10.10 / Путину посоветовали не иметь дел с Лукашенко: оппозиция смотрится выгоднее

12.05 / Названы семь продуктов для поддержания молодости

16.05 / Я уехала из СССР в Америку. Теперь я чувствую, что мне не стоило заморачиваться

12.05 / Делайте ваши ставки: в сети гадают, как Меган Маркл и принц Гарри назовут будущую дочь

26.09 / Челябинцы 5 км несли на руках автомобиль через лес, чтобы избежать платного участка трассы

28.05 / Она много херачила и любила это – Личное мнение

14.02 / Microsoft начала готовить компьютеры пользователей к будущему обновлению Windows

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика