 

Daily Mail – в Нью-Йорке растёт число бездомных — а с ним и уровень преступности

14.10.2021, 6:20, Новости дня
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За 2021 год в Нью-Йорке было совершено 16 889 нападений, причём многие из них были совершены бездомными, число которых резко увеличилось в последнее время, пишет Daily Mail. Согласно статистике, на момент августа 2021 года в Нью-Йорке насчитывалось 47 979 бездомных. В качестве основной причины такой ситуации называют высокие цены на жильё.


Reuters

В Нью-Йорке зафиксирован резкий рост числа преступлений, совершаемых бездомными, пишет Daily Mail. Отмечается, что за последние десять лет общее число бездомных выросло на 103% и этот показатель продолжает расти во время пандемии коронавируса.

Согласно данным нью-йоркской коалиции бездомных, число не имеющих места жительства в городе достигло максимума со времён Великой депрессии. В августе 2021 года в Нью-Йорке насчитывалось 47 979 бездомных, причём 14 881 из них — дети. Кроме того, в коалиции уточняют, что реальная цифра может быть ещё больше. Многие говорят о том, что попытки мэра города Билла де Блазио справиться с кризисом психического здоровья лишь усугубили проблему. Тем временем сообщество психического здоровья намеревается возобновить две свои обучающие программы: одна из них связана с предотвращением критических ситуаций в условиях карантинных ограничений, несмотря на то что занятые Нью-Йорка уже давно вышли с удалёнки, отмечает Daily Mail.

Как пишет издание, за 2021 год в Нью-Йорке было зафиксировано 16 889 нападений, причём многие из них были совершены именно бездомными. Отмечается, что рост в сравнении с прошлым годом составил 7%.

Одной из основных причин большого количества бездомных является высокая цена на жильё, пишет Daily Mail. В сентябре этого года администрация общественного транспорта Нью-Йорка (MTA) сообщила о резком росте числа бездомных в метро. Отмечается, что только в мае 2021 года было зафиксировано 132 случая вандализма в вагонах.

По словам члена городского совета Нью-Йорка Стефана Левина, необходимо обеспечить бездомных доступным жильём, а также позаботиться о предоставлении им психологической помощи.



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