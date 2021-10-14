 

Euronews – Великобритания подтвердила, что заплатит Франции за контроль миграции

14.10.2021, 6:20, Новости дня
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Британские власти подтвердили, что собираются уже в ближайшее время выделить Франции обещанное финансирование, чтобы улучшить патрулирование пролива Ла-Манш и эффективнее предотвращать попытки нелегалов проникнуть на свою территорию. Между тем число беженцев, переправляющихся в Великобританию с французской стороны, в последние дни выросло до критического уровня, передаёт Euronews.

Великобритания собирается в ближайшие недели выплатить Франции обещанные средства для береговой охраны и борьбы с трафиком мигрантов — шаг, который должен снизить напряжённость в диалоге соседей. Он резко ухудшился  в последнее время: сначала из-за разногласий вокруг промысловиков, а теперь из-за ситуации с нелегалами. 

Число беженцев, переправляющихся в Великобританию с французской стороны, в последние дни критически возросло. 

ЖЕРАЛЬД ДАРМАНЕН, министр внутренних дел Франции: Вчера вечером британский министр внутренних дел сообщила мне, что нам выплатят 63 миллиона евро, о которых мы договаривались. Я ни секунды не сомневался: британцы — люди чести. 

Франция и Великобритания в июле договорились сообща бороться с нелегальной иммиграцией. Соглашение, в числе прочего, предусматривает двукратное увеличение числа полицейских, которые патрулируют французские пляжи, чтобы препятствовать отправлению лодок через Ла-Манш. 

Ранее из-за резкого притока беженцев в последние дни в МВД Великобритании пригрозили «придержать» обещанные Франции деньги, считая, что французы неэффективно патрулируют своё побережье. 

Дата выхода в эфир 13 октября 2021 года. 



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