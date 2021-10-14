 

Путин призвал глав спецслужб СНГ следить за ситуацией на афганской границе

14.10.2021, 6:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВажно вести мониторинг ситуации на афганской границе и быть готовыми дать отпор, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ.

«Особое значение для обеспечения безопасности СНГ имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана. (…) Все мы хорошо понимаем, какое серьезное влияние события в этой стране могут оказать на положение дел в Центральной Азии, Закавказье, других регионах», –  передает его слова ТАСС.

Он пояснил, что из Ирака и Сирии туда активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий. «Поэтому не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии», – отметил российский лидер.

«В этой связи важно вести постоянный мониторинг обстановки на афганской границе и быть готовыми противодействовать боевикам, а для этого координировать работу силовых структур, при необходимости проводить совместные спецоперации», – добавил президент России, передает РИА «Новости».

«Как и прежде, вашим ведомствам важно четко отслеживать складывающуюся обстановку, любые вызовы и риски, всесторонне анализировать, просчитывать, как они могут повлиять на безопасность в нашем общем регионе, какие негативные последствия могут вызвать для международной политической, экономической, гуманитарной сфер. И адекватно на них, соответственно, реагировать», – подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что спецслужбы стран СНГ должны отстаивать свои экономические интересы с учетом того, что наши конкурентные преимущества воспринимаются неоднозначно.

«Растут объемы и интенсивность торговых, инвестиционных, финансовых, транспортных потоков, и мы должны понимать, что такая созидательная работа использования нами конкурентных преимуществ, объединения потенциала для решения общих задач вызывает далеко неоднозначную реакцию, в том числе и желание помешать, подставить ножку. Поэтому ваши спецслужбы должны, как и прежде, вносить свой вклад в отстаивание экономических интересов государств Содружества, сообща работать над укреплением конкурентоспособности и дальнейшего динамичного развития», – подчеркнул Путин.

Он добавил, что в последние годы информационное пространство динамично развивается, открывает новые возможности для предпринимательства, получения образования, общения.

«Вместе с тем цифровые технологии все чаще используются для преступных действий – от экономических махинаций и распространения наркотиков до пропаганды экстремизма и вербовки в террористические группы. Вся эта незаконная криминальная деятельность требует особого внимания со стороны ваших ведомств», – сказал президент России.

В среду Путин по видеосвязи встретился с главами спецслужб стран СНГ. В заседании приняли участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.



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