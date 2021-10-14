Мнение: Почему экономика США больше не давит на газ

Финансовый паразитизм и упадок промышленности США

Речь президента США Байдена в Мичигане 5 октября в поддержку его программы инвестиций в инфраструктуру по больше части состояла из описания упадка американского капитализма.

Повторив свое утверждение, что США сейчас переживают «поворотный момент», Байден начал с замечания, что большую часть 20 века США были передовой страной, значительно опережающей мир, инвестируя в инфраструктуру – дороги, шоссе, мосты, порты и аэропорты.«Мы инвестировали, чтобы победить в космической гонке. Мы были мировым лидером в НИОКР, и в результате создали интернет, но потом что-то случилось. Мы затормозили, мы перестали инвестировать в себя».

Инфраструктура США была когда-то лучше в мире, продолжил он, но теперь World Economic Forum ставит США на 13 место. Еще хуже положение с дошкольным образованием, Organisation for Economic Cooperation and Development дает США 35 место из 37 стран.

«Все эти инвестиции, которые двигали вперед экономику, мы больше не давим на педаль газа», – сказал он. И затем он сказал нечто поразительное для главы самой мощной экономики мира: «Я не знаю, что случилось».

Как мы сообщили вчера, в речи Байден делал упор на конкуренции с Китаем, и он отметил, что в значительных сферах экономики Китай обгоняет США.

Но Байден не дал ответа на очевидный вопрос – откуда же взялся этот исторический упадок промышленной мощи капитализма США.

Ответ можно найти в другом «поворотном моменте» -конце послевоенного экономического бума и перехода в экономике США с начала 1980-х.

Снижение нормы прибыли, которое покончило с бумом, показало несостоятельность мифа так называемого кейнсианства – что умелое управление спросом со стороны правительства может урегулировать противоречия капитализма.Рост прибылей и уровня жизни 50-х и 60-х годов сменился в 70-х стагфляцией – сочетанием низкого экономического роста, значительной безработицы и повышения цен – чего раньше никогда не случалось.

Кризис прибыльности привел к тому, что правящий класс США начал жёсткую перестройку экономики и классовых отношений – которую повторили, с национальными особенностями, страны-конкуренты во всем мире. Авангардом этого наступления в США и в мире стал режим высоких процентных ставок, начатый Федеральной резервной системой под руководством назначенного Картером Пола Волкера.

Целые секторы промышленности США были уничтожены, и началось масштабное наступление против рабочего класса – с подавления забастовки авиадиспетчеров в 1981 и уничтожения их профсоюза PATCO – при безусловном сотрудничестве профсоюзной верхушки АФТ-КПП.

Экономика США в конце концов вышла из вызванной Волкером рецессии – глубочайшей на тот момент после Великой депрессии 30-х – но претерпела обширные перемены.

Перемены включали развитие глобализированных методов производства, с помощью которых крупные корпорации перевели промышленность на аутсорс, очень часто в другие фирмы и в другие страны, включая Китай, чтобы воспользоваться источниками более дешевой рабочей силы.

А дома прибыли от таких операций отправили на финансовые рынки, и в результате все больше господствующей формой накопления корпоративного капитала стали не инвестиции в новые заводы и оборудование – то есть в рост производственных мощностей, создающих новые рабочие места, как во время бума – а обеспечение прибылей финансовыми манипуляциями. То есть, паразитизм, а не производительная деятельность стали теперь основой экономики США.

Этот процесс, которому активно способствовала политика Федеральной резервной системы, начался при Рейгане в 1980-е и еще больше усилился в 1990 при Клинтоне, который уничтожил последние остатки нормативных положений, ограничивающих финансовую сферу (принятых в результате Великой депрессии).

Внутреннюю гниль и упадок в основе нового метода накопления обнажил финансовый кризис 2008 года. Отчет Сената США 2011 сообщил, что это не «природная катастрофа, а результат высокорискованных сложных финансовых инструментов, утаенных злоупотреблений служебным положением и провал агентств кредитной классификации и самого рынка в обуздании перегибов Wall Street».

По словам сенатора-демократа Карла Левина, который руководил подкомитетом, проводившим расследование, они обнаружили «дурдом, кишащий алчностью, злоупотреблениями служебным положением и преступлениями».Однако, после такого разгромного отчета, ничего не было сделано, чтобы искоренить причину кризиса. Более того, правительство выкупило Wall Street из этой ямы, потратив сотни миллиардов долларов. А Федеральная резервная система ввела политику накачивание экономики деньгами, триллионы долларов влили в финансовые рынки, не только продлевая спекуляцию, ставшую причиной кризиса, но позволив ей достичь новых высот.

Ни один из ответственных не был обвинен в уголовных преступлениях, которые они совершили. Точнее, такие обвинения открыто исключил генпрокурор Обамы Эрик Холдер в 2013 году, когда он заявил, что это могло бы нарушить устойчивость экономики и США и всего мира.

Банки и финансовые компании не просто были "слишком большими, чтобы позволить им обанкротиться", те, кто совершили эти преступления были "слишком большими, чтобы их посадить".

С тех пор спекулятивный паразитизм достиг неведанных высот. Биржа все растет и растет, создаются все более мудрёные формы спекуляции, накачанные деньгами Федеральной резервной системы – более 4 триллионов долларов с момента финансового обвала в марте 2020 года в начале пандемии.

Развитие хайтека и производство все более развитых микросхем – одна из ключевых сфер экономики будущего. И именно в этой сфере можно найти самые вопиющие выражения паразитизма, как ясно показывает недавний отчет экономиста Уильяма О. Лазоника, опубликованный на сайте New Economic Thinking.

Лазоник уже некоторое время отслеживает рост обратного выкупа акций крупнейшими корпорациями, для повышения цены своих акций, за счет инвестиций в производство. Он верит в реформистскую утопию, что если это прекратить, то корпорации можно будет, как минимум, повернуть в сторону действий на благо общество.

Тем не менее, его работа содержит некоторые ценные результаты анализа данных. В последних исследованиях он обращает внимание на фирмы хайтека, которые просят миллиарды у Байдена по закону Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (CHIPS) for America (Создание полезных стимулов для производства полупроводников для Америки). Ассоциация производителей полупроводников (SIA) описывает этот закон как «двухпартийный, которые инвестирует десятки миллиардов долларов в стимулы производства полупроводников и научно-исследовательских проектов в ближайшие 5–10 лет для укрепления и поддержания лидерства США в технологии микросхем, что жизненно важно для нашей экономики и национальной безопасности».

Но, как показали в своем отчете Лазоник и его соавтор Мэтт Хопкинс, большая часть корпораций, которые лоббировали принятие закона CHIPS for America, растранжирили ту помощь, которую раньше получили от государства.

Они отмечают, что среди подписавших письмо SIA Байдену в феврале этого года – пять крупнейших скупщиков своих акций – Intel, IBM, Qualcomm, Texas Instruments и Broadcom -скупили своих акций на 249 миллиардов в 2011–20, что равняется 71% их прибылей и почти в 5 раз больше, чем субсидии, которые они просят на следующее десятилетие.

Объем скупки своих акций еще больше у членов другого лобби – Коалиция полупроводников в Америке ((SIAC), созданного в мае этого года для проталкивания этого закона. Туда входят Apple, Microsoft, Cisco и Google. Эти фирмы потратили 633 миллиарда на скупку своих акций в 2011–20, более чем в 12 раз больше, чем обещано в этом законе.

С октября 2012 по июнь 2021 только Apple потратил 444 миллиарда на скупку, то есть 87% чистой прибыли. И кроме того, 144 миллиарда выплачены как дивиденды – еще 22% чистой прибыли.

Корпоративные лоббисты SIA отлично знают, куда дуют политические ветры, когда Байден подчеркивает необходимость бороться против Китая. В февральском письме они пишут, что упадок доли США в мировом производстве микросхем с 37% в 1990 до 12% в 2020 случился «в основном потому, что правительства наших мировых конкурентов предлагают значительные стимулы и субсидии для привлечения новых производственных мощностей микросхем, чего США не делают».

Что же до признанного Байденом незнания причин упадка США, Лазоник и Хопкинс ясно показывают, что ему отлично известна роль скупки своих акций в этом. Они отмечают, что, будучи вице-президентом в 2016 году, он написал авторскую статью в Wall Street Journal про то, что «правительству следует внимательно приглядеться к тем законам, которые поощряют обратный выкуп акций и налоговому законодательству, которое противодействует долгосрочным инвестициям, и добавил, что «будущее нашей экономики зависит от этого».

Но этот президент из штата Делавэр – места, где уклонение компаний от налогов законно, давным-давно куплен Wall Street. Более того, растущий паразитизм так укоренился в финансовой системе и экономике в целом, что попытки обуздать его угрожают вызвать финансовый и экономический кризис. Ответ США на упадок промышленности – не возврат в прошлое, а, как показывает вредительство против Хуавей – усиление разбоя против конкурентов.

А если какие-то производственные мощности и будут построены, так только с военной целью, что неизбежно при «стратегическом соперничестве» с Китаем, которое правительство Байдена сделало центром своей политики.

Ник Бимз

Перевод с английского

https://www.wsws.org/en/articles/2021/10/09/bide-o09.html – цинк

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