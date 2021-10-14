«Люди не должны быть героями»
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Леонид Гозман о системных либералах, несвободе и величии России.
Почему одни люди покорны правительству, а другие делают опасный выбор и критикуют власти? Начинается ли сегодня новый этап отечественной истории и обречена ли РФ быть империей, построенной на насилии? Почему либералы считают, что жизнь и счастье каждого человека в отдельности важнее, чем величие страны? Кирилл Мартынов, редактор отдела политики, обсудил с политиком Леонидом Гозманом, что движет теми, кто хочет оставаться свободными в современной России.
Ведущий: Кирилл Мартынов Продюсер: Серафима Свердлова, Мария Улазовская Съемка: Влад Докшин Обложка: Алексей Душутин
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Источник: Новая газета
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