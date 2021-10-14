 

«Люди не должны быть героями»

14.10.2021, 6:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Леонид Гозман о системных либералах, несвободе и величии России.

Почему одни люди покорны правительству, а другие делают опасный выбор и критикуют власти? Начинается ли сегодня новый этап отечественной истории и обречена ли РФ быть империей, построенной на насилии? Почему либералы считают, что жизнь и счастье каждого человека в отдельности важнее, чем величие страны? Кирилл Мартынов, редактор отдела политики, обсудил с политиком Леонидом Гозманом, что движет теми, кто хочет оставаться свободными в современной России.

Ведущий: Кирилл Мартынов Продюсер: Серафима Свердлова, Мария Улазовская Съемка: Влад Докшин Обложка: Алексей Душутин

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.04 / Фургал заразился COVID-19 в СИЗО «Лефортово»

17.06 / Мнение: Декларация в Шуше

21.12 / Хакеры ГРУ, атаковавшие правительство США, забывали отключить вебкамеру

18.08 / Кристина Агилера показала редкие фотографии дочери в ее день рождения

23.07 / Собянин рассказал, планируется ли в Москве новый карантин

22.01 / Препарат предупредил COVID-19 у людей, которые контактировали с инфицированными

29.10 / Мнение: Об отчете МВФ о состоянии мировой экономики

04.08 / 10 селестинских пророчеств. О чем они?

22.02 / Регина Тодоренко объяснила причину установки брекетов

31.05 / BMW X7 Dark Shadow Edition запущен в Индии по цене 2,02 крор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика