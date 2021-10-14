Вести – в Одессе облили красной краской ворота российского консульства

Неизвестный облил красной краской ворота генерального консульства РФ в Одессе. Как пишут «Вести», в полиции сообщили, что по данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по статье «Хулиганство».



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Ворота генерального консульства РФ в Одессе облили красной краской. Об этом «Вестям» сообщил источник в правоохранительных органах. По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по статье «Хулиганство».

Инцидент произошёл в ночь на среду 13 октября. В полицию обратился нацгвардеец, который и сообщил о поступке неизвестного.

Служащий нацгвардии охранял консульство и заметил человека в тёмной одежде и капюшоне, который бросил два пакета в сторону ворот и убежал.

На месте происшествия полицейские нашли два пакета с красной краской и два марлевых тампона с образцами вещества бурого цвета.