Вести – в Одессе облили красной краской ворота российского консульства
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Неизвестный облил красной краской ворота генерального консульства РФ в Одессе. Как пишут «Вести», в полиции сообщили, что по данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по статье «Хулиганство».
Facebook
Ворота генерального консульства РФ в Одессе облили красной краской. Об этом «Вестям» сообщил источник в правоохранительных органах. По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по статье «Хулиганство».
Инцидент произошёл в ночь на среду 13 октября. В полицию обратился нацгвардеец, который и сообщил о поступке неизвестного.
Служащий нацгвардии охранял консульство и заметил человека в тёмной одежде и капюшоне, который бросил два пакета в сторону ворот и убежал.
На месте происшествия полицейские нашли два пакета с красной краской и два марлевых тампона с образцами вещества бурого цвета.
Смотреть комментарии → Комментариев нет