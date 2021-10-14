 

Скончалась супруга Вахтанга Кикабидзе

14.10.2021, 5:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУ грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе 11 октября умерла жена Ирина Кебадзе. Женщина на протяжении нескольких лет болела, сообщила ее дочь. В браке супруги прожили 56 лет.

Новость о смерти бывшей примы-балерины Тбилисского академического оперного театра сообщила на своей странице в Facebook дочь Ирины от первого брака Марина Сагарадзе.

«Ушел мой красивый, теплый и самый верный человек… Мам, я тебя люблю…» – говорится в посте.

Ирина Кебадзе является заслуженной артисткой Грузии и выпускницей Вагановского хореографического училища в Ленинграде. Познакомилась она с будущим супругом Вахтангом Кикабидзе в Будапеште в 1963 году. Пара сыграла свадьбу через два года. В 1966 году в семье родился сын Константин, который сейчас живет в Канаде.

Самому Кикабидзе в июле 2021 года исполнилось 83 года. Позже стало  известно, что любимый россиянами герой фильма «Мимино» снялся в финальном сезоне сериала «Сваты», который выйдет на экраны осенью 2021 года. Об этом сообщал актер Федор Добронравов. Создается телесериал украинской студией «Квартал 95», но снимаются в нем актеры из РФ и с Украины. 



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