 

Австрийский депутат упала в обморок во время выступления в парламенте

14.10.2021, 5:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАвстрийский депутат от Социал-демократической партии Эва-Мария Хольцляйтнер потеряла сознание во время выступления на заседании Национального совета Австрии.

Женщина испытала приступ слабости прямо во время своего выступления за трибуной, пишет издание Kronen Zeitung.

Упавшей в обморок оказали всю необходимую медицинскую помощь. Через несколько минут она продолжила участие в заседании. После инцидента она поблагодарила коллег за помощь, отметив, что теперь чувствует себя прекрасно.

Ранее сообщалось, что в Австрии пост канцлера занял Александр Шалленберг. С вступлением в должность его поздравлял президент РФ Владимир Путин.

11 октября президент Австрии Александр Ван дер Беллен привел Александра Шалленберга к присяге в канцелярии в Вене.



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