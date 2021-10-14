Мнение: В ЛНР похитили российского наблюдателя СЦКК

Пока в Москве Нуланд обсуждала "модальности минских соглашений" и "сближение позиций по вопросу урегулирования", на Донбассе на территории Луганской Народной Республики в районе участка разведения сил у Золотого-5 был захвачен наблюдатель СЦКК, являющийся гражданином РФ. Похищение произошло в присутствии наблюдателей ОБСЕ. Судя по фотографии, похищенный наблдюдатель подвергся избиению.

Вполне очевидно, что таким образом Украина решила напомнить о своем существовании на фоне переговоров на тему Украины, на которые ее уже обыденно не пригласили.

Тем не менее вопрос похищения российского наблюдателя требует реакции.

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