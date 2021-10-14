 

Путин назначил Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде

14.10.2021, 5:06, Разное
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Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы и экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую послом в Республике Кабо-Верде, расположенной на Островах Зеленого Мыса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Ресбуплике Кабо-Верде», — говорится в указе.

О том, что Поклонская может стать послом РФ в Кабо-Верде, в августе сообщали источники РБК. Как заявляли тогда собеседники издания, администрация президента, партия «Единая Россия» и руководство Крыма не хотели видеть Поклонскую в Госдуме VIII созыва из-за «ее не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений».

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С мая 2014 по октябрь 2016 года Поклонская занимала должность прокурора Крыма, затем она была избрана депутатом Госдумы VII созыва. От участия в парламентских выборах в этом году Поклонская отказалась в связи с «новой работой», не уточнив детали.

Кабо-Верде — небольшое государство, расположенное в Атлантическом океане на вулканическом архипелаге в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки. На Сантьягу, крупнейшем острове Кабо-Верде, находится столица страны Прая.

Источник: Новая газета



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