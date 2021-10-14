 

La Libre – Путин считает ошибкой отказ Европы от долгосрочных контрактов с Россией по поставкам газа

14.10.2021, 4:32, Новости дня
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Выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», Владимир Путин заявил, что европейские государства совершили ошибку, понадеявшись «на невидимую руку рынка» вместо заключения долгосрочных контрактов с Москвой, пишет La Libre. Как передаёт издание, российский лидер ещё раз подчеркнул, что РФ является надёжным партнёром для Европы, который «полностью выполняет свои контрактные обязательства», и к скачку цен она не имеет никакого отношения.


Reuters

Выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские государства, треть потребностей в поставках газа которых обеспечивает Россия, совершили ошибку, понадеявшись «на невидимую руку рынка» и рассчитывая в последние годы на спотовые поставки газа вместо долгосрочных контрактов с Москвой, пишет La Libre. Как передаёт издание, российский лидер ещё раз подчеркнул, что РФ является надёжным партнёром, который «полностью выполняет свои контрактные обязательства», и к скачку цен она не имеет никакого отношения.

Как отмечает издание, в последние дни РФ заявляла о своей готовности увеличить поставки в Европу, но, «похоже, хочет сделать это в рамках новых долгосрочных контрактов». «Если эти все запросы (на дополнительные поставки газа. — ИноТВ) будут, то только через формирование новых условий контрактов», — заявил в среду министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Как напоминает газета, в начале октября, после нескольких недель роста цен на газ, Владимир Путин  намекнул на возможность «подумать о возможном увеличении предложения на рынке объёма газа», поставляемого в Европу, чтобы помочь стабилизировать цены.

Как поясняет издание, глобальный энергетический кризис, в частности, обусловлен ростом спроса в связи с восстановлением экономики стран после многочисленных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Однако ряд факторов снизил предложение на рынке, вызвав рост цен до невиданных ранее уровней. В Европе запасы газа находятся на рекордно низком уровне из-за продолжительной зимы в 2020 году. К этому добавляется сокращение выработки энергии из возобновляемых источников по климатическим причинам.

В этом контексте все взгляды обращены на Москву, которая поставляет более трети европейского газа, отмечает газета. Критики обвиняют Россию в том, что она использует ситуацию, чтобы оказать давление на партнёров, заставив их заключать больше долгосрочных контрактов, и добиться скорейшего ввода в эксплуатацию нового газопровода «Северный поток — 2», в то время как ЕС стремится диверсифицировать своих поставщиков. Выступая в среду, Путин также подчеркнул, что этот трубопровод является основой энергетической безопасности Европы, передаёт La Libre.



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