Пользователи «Билайна» пожаловались на сбои в работе оператора

В сбоях работы сотового оператора «Билайн» зафиксированы сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

На 20.19 мск зафиксировано 370 жалоб от абонентов. О проблемах сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и других городов, передает РИА «Новости».

Накануне сбой произошел на сайте «Авито».