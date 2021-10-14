 

Пользователи «Билайна» пожаловались на сбои в работе оператора

14.10.2021, 4:28, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ сбоях работы сотового оператора «Билайн» зафиксированы сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

На 20.19 мск зафиксировано 370 жалоб от абонентов. О проблемах сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и других городов, передает РИА «Новости».

Накануне сбой произошел на сайте «Авито».



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