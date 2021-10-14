Во Франции подали иск к McDonald’s из-за скрытого призыва к детям

Ассоциация потребителей UFC-Que Choisir подала жалобу на французский McDonald’s, его обвиняют в использовании «обманных коммерческих практик» и детей в скрытой рекламе в социальных сетях.

Ассоциация утверждает, что McDonald’s «скрытно призывает молодых инфлюенсеров к поддержке, чтобы стимулировать сообщества детей» употреблять продукцию ресторана быстрого питания, передает РИА «Новости».

Ассоциация заявляет о скрытом рекламном партнерстве McDonald’s с детьми, ссылаясь на ряд роликов в социальных сетях, включая YouTube.

В свою очередь McDonald’s отрицает использование подобных практик и называет жалобу неправомерной.

Ранее профсоюзы пожаловались в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на систематические сексуальные домогательства в отношении сотрудников ресторанов McDonald’s.