Во Франции подали иск к McDonald’s из-за скрытого призыва к детям
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Ассоциация потребителей UFC-Que Choisir подала жалобу на французский McDonald’s, его обвиняют в использовании «обманных коммерческих практик» и детей в скрытой рекламе в социальных сетях.
Ассоциация утверждает, что McDonald’s «скрытно призывает молодых инфлюенсеров к поддержке, чтобы стимулировать сообщества детей» употреблять продукцию ресторана быстрого питания, передает РИА «Новости».
Ассоциация заявляет о скрытом рекламном партнерстве McDonald’s с детьми, ссылаясь на ряд роликов в социальных сетях, включая YouTube.
В свою очередь McDonald’s отрицает использование подобных практик и называет жалобу неправомерной.
Ранее профсоюзы пожаловались в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на систематические сексуальные домогательства в отношении сотрудников ресторанов McDonald’s.
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