Мнение: Лучник из Конгсберга
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В норвежском Конгсберге неизвестный устроил массовый расстрел случайных гражданских из лука.
До задержания полицией он успел убить с помощью лука и стрел нескольких человек, еще некоторые получили ранения.
Полиция уже заявила, что лучник действовал в одиночку, но пока нет ясности с мотивом преступления.
Не исключается версия террористического акта.
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Источник: Colonel Cassad
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