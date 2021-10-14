Мнение: Лучник из Конгсберга

В норвежском Конгсберге неизвестный устроил массовый расстрел случайных гражданских из лука.

До задержания полицией он успел убить с помощью лука и стрел нескольких человек, еще некоторые получили ранения.

Полиция уже заявила, что лучник действовал в одиночку, но пока нет ясности с мотивом преступления.

Не исключается версия террористического акта.

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