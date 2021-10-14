Мнение: Это сколько?

В мэрии Москвы обсуждают возможность возвращения QR-кодов для прохода в кафе, если заболеваемость COVID-19 достигнет 6-9 тысяч заразившихся в день, сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве столице.

6-9 тысяч, откровенно говоря, это разброс плюс-минус половина. Если мэрия считает с таким размахом, то вопросы к ее методологии, конечно, появляются. Но не будем мелочиться, возьмем по верхней планке. 9 тысяч заболевших в сутки — это сколько?

Средняя продолжительность течения заболевания ковидом, как сообщили врачи — 11 дней. То есть, при заболеваемости в 9 тысяч человек в сутки в Москве будет числиться 100 тысяч болеющих «в моменте». Или 0,8 процента от минимальной численности населения Москвы. До эпидпорога в 5 процентов далековато. Собственно, и до 1 процента не дотягивает.

Во время стандартных сезонных эпидемий гриппа на пиках число обращений к врачам составляло от 100 до 120 тысяч человек в сутки. Как известно, если грипп лечить, он проходит за неделю, не лечить — за семь дней. То есть, примерно от 700 тысяч до миллиона заболевших москвичей было каждый сезон подъема заболеваемости гриппом. Кстати, никто тогда не вводил ни карантинов, ни куар-кодов, не хватал людей, не штрафовал и не обязывал работодателей сдохнуть, но переколоть весь персонал. Все всё знали и без мудрого начальства. И как-то выживали.

Миллион заболевших в моменте — это 8 процентов москвичей. Стандартная эпидемия. Как правило, она продолжалась примерно 10-12 дней, после чего шла на убыль. По понятной причине — всего заражалось и болело примерно треть населения, остальные либо все переносили в легкой форме на ногах, либо вообще не заболевали. За две недели все, кому было положено заболеть, заболевали, отлеживались и выздоравливали. Кто-то попадал в больницы, но основная масса болела дома и не перегружала стационары. Схема была такой, и никаких критических проблем при ней не возникало.

Однако стоило сломать эту схему, как критические проблемы немедленно возникли. Что объяснимо: если состояние эпидемии нет, а действия и протоколы противоэпидемические есть — то, конечно, начнут возникать проблемы. А если ко всему все предыдущие протоколы идут лесом и в ходу что-то новое, ранее не виданное — то нелепо полагать, что все будет хорошо. Напротив — все будет очень плохо. Потому что никто не выводит тараканов путем сжигания дома.

6-9 тысяч заболевших в сутки для Москвы — это ни о чем. Это даже не инфекционная вспышка, хотя где-то уже рядом. Реакция на нее через введение жесточайших методов карантина не просто чрезмерна, а находится за гранью здравого смысла. Но смысл уже два года как выброшен за ненадобностью. В ходу политические установки, бесконечно далекие от медицины, здоровья, экономики.

Единственный аргумент сторонников безумных действий властей — ковид есть особое заболевание. Настолько особое, что никакие меры реагирования не могут быть избыточными. Правда, этот аргумент так ничем и не подкреплен кроме того, что от ковида умирают. Проблема в том, что в ситуации, когда полностью отброшены все ранее действовавшие протоколы реагирования и лечения, то причиной смертности может быть не заболевание, а как раз лечение. Которое проводится преступным образом. А если добавить к этому массовое и масштабное неоказание помощи другим категориям больных под вывеской «все ресурсы на борьбу с ковидом», то тут уже не преступная халатность, а массовое убийство по предварительному сговору группой лиц. Масштаб убийства позволяет говорить о преступлениях против человечности — то есть, без срока давности и по высшей мере. Будем надеяться, что все, причастные к этим преступлениям, получат по заслугам. Начиная с самого верха и заканчивая исполнителями на местах. Просто потому, что такое прощать нельзя.

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