 

Главред – новое дело против Медведчука ударит и по Порошенко

14.10.2021, 3:38, Новости дня
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Политолог Петр Олещук считает, что новое обвинение Виктору Медведчуку в финансировании терроризма не может не отразиться на прежней власти Украины, в частности, на Петре Порошенко. Как пишет «Главред», эксперт уверен, что Порошенко будет пытаться переводить данную ситуацию в плоскость политического противостояния, поскольку для него любые упоминания о связях с «самым пророссийским политиком Украины» являются серьёзным ударом.


Reuters

Новое обвинение Виктору Медведчуку в финансировании терроризма прямо связано с прежней властью Украины, в частности, с Петром Порошенко. Как пишет «Главред», об этом заявил политолог Петр Олещук.

«Эта история не может не отразиться на Порошенко. А она для него, как по мне, является одним из самых болезненных эпизодов, потому что так или иначе Порошенко, в первую очередь, играет на электоральном поле патриотического электората, соответственно, для него любые упоминания о связях с самым пророссийским политиком Украины являются серьёзным ударом», — считает Олещук. 

Эксперт не исключил, что в случае продолжения дела Медведчука, это параллельно затронет и Порошенко.

«Как будет защищаться Порошенко в этой ситуации? Пока он выбрал стратегию: лучшая защита — это нападение. А потому начал мощное информационное давление по этому вопросу на своих телеканалах. Таким образом пространство насыщается большим количеством заявлений и сообщений, что помогает Порошенко перевести всё это в плоскость политического противостояния», — отметил он.

Как напоминает издание, 8 октября Виктору Медведчуку объявили новое подозрение о государственной измене и содействии терроризму. Речь идёт о незаконных схемах по закупке угля из Донбасса.



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