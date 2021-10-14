Das Erste – не хочу с ним сидеть — разногласия между политическими оппонентами распалили страсти в немецком парламенте

Представители партии «Свободные демократы» выразили своё нежелание и дальше сидеть в бундестаге рядом с партией «Альтернатива для Германии», пишет Das Erste. «СвДП» намерены сдвинуться в центр, но ХДС не хочет из-за этого передвигаться вправо: таким образом, в бундестаге разгорается спор по поводу рассадки.



Reuters

Раньше рассадка в бундестаге выглядела так, пишет Das Erste: на самом правом краю сидели представители партии «Альтернатива для Германии», затем «Свободные демократы», в центре располагались ХДС/ХСС и зелёные, а слева — социал-демократы и левые.

Судя по всему, «Свободным демократам» не понравилось сидеть рядом с «АдГ», отмечает издание. По словам депутата от «СвДП» Франка Ситта, четыре года, проведённые рядом с «АдГ», были не самым лучшим опытом, поскольку внутри праворадикальной партии царит не очень здоровая атмосфера.

Впрочем, неприязнь к «АдГ» является лишь поводом для того, чтобы переделать порядок рассаживания в новом бундестаге, считает Das Erste. Ещё один депутат отметил, что «СвДП» относится к центристам, а значит должна сидеть в центре.

Однако если «СвДП» подвинется в центр, то партии ХДС придётся сдвинуться дальше вправо, чего христианские демократы не хотят, отмечает издание. «Я считаю, что перемена рассадки в бундестаге необязательна», — приводит Das Erste слова депутата от ХДС Патрика Шнайдера. Таким образом, в бундестаге разгорается спор за места в центре, пишет издание. Отмечается, что до 26 октября рассадка останется такой, как прежде, а потом уже возможны изменения.

По словам политолога Альбрехта фон Люке, в перемене мест в бундестаге и сдвиге ХДС вправо заинтересованы и социал-демократы, поскольку «близость к АдГ имеет токсичное свойство». Das Erste пишет, что если социал-демократам, зелёным и «СвДП» удастся договориться о коалиции, то они смогут принять решение о смене рассадки с помощью простого большинства.