В Таджикистане заявили об увеличении потока наркотиков и оружия из Афганистана

Объемы контрабанды наркотиков, оружия и боеприпасов из Афганистана увеличились, сообщил глава госкомитета нацбезопасности Таджикистана Саймумин Ятимов в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ.

«Мы чувствуем усиление попытки контрабанды наркотических веществ, оружия, боеприпасов, поэтому Таджикистан реально занимает такое положение, такой режим – 24 часа надо быть наготове и работать день и ночь», – передает его слова РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ призвал вести мониторинг ситуации на афганской границе и быть готовыми дать отпор.