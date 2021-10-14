 

В Таджикистане заявили об увеличении потока наркотиков и оружия из Афганистана

14.10.2021, 3:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОбъемы контрабанды наркотиков, оружия и боеприпасов из Афганистана увеличились, сообщил глава госкомитета нацбезопасности Таджикистана Саймумин Ятимов в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ.

«Мы чувствуем усиление попытки контрабанды наркотических веществ, оружия, боеприпасов, поэтому Таджикистан реально занимает такое положение, такой режим – 24 часа надо быть наготове и работать день и ночь», – передает его слова РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ призвал вести мониторинг ситуации на афганской границе и быть готовыми дать отпор.



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