Власти США заявили о желании остановить гонку вооружений

Соединенные Штаты хотят прекратить гонку вооружений, которая становится слишком дорогостоящей, сообщил 13 октября спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.

«Мы уйдем от дорогостоящих гонок вооружений и восстановим доверие к США как к лидеру в сфере контроля за вооружениями», – прозвучало на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, пишет РИА Новости.

Политик отметил, что страна будет продолжать работать в направлении сокращения роли ядерного оружия.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выражал обеспокоенность увеличением рынка, где можно продать и приобрести оружие. При этом происходит это во всех частях мира, говорил его официальный представитель.

Днем ранее Гутерриш назвал продление Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению СНВ-3 позитивным знаком в плане разоружения. Продление договора и начала диалога в этом направлении он посчитал «признаком надежды».