Власти США заявили о желании остановить гонку вооружений
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Соединенные Штаты хотят прекратить гонку вооружений, которая становится слишком дорогостоящей, сообщил 13 октября спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.
«Мы уйдем от дорогостоящих гонок вооружений и восстановим доверие к США как к лидеру в сфере контроля за вооружениями», – прозвучало на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, пишет РИА Новости.
Политик отметил, что страна будет продолжать работать в направлении сокращения роли ядерного оружия.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выражал обеспокоенность увеличением рынка, где можно продать и приобрести оружие. При этом происходит это во всех частях мира, говорил его официальный представитель.
Днем ранее Гутерриш назвал продление Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению СНВ-3 позитивным знаком в плане разоружения. Продление договора и начала диалога в этом направлении он посчитал «признаком надежды».
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