 

Власти США заявили о желании остановить гонку вооружений

14.10.2021, 3:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСоединенные Штаты хотят прекратить гонку вооружений, которая становится слишком дорогостоящей, сообщил 13 октября спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.

«Мы уйдем от дорогостоящих гонок вооружений и восстановим доверие к США как к лидеру в сфере контроля за вооружениями», – прозвучало на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, пишет РИА Новости.

Политик отметил, что страна будет продолжать работать в направлении сокращения роли ядерного оружия.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выражал обеспокоенность увеличением рынка, где можно продать и приобрести оружие. При этом происходит это во всех частях мира, говорил его официальный представитель.

Днем ранее Гутерриш назвал продление Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению СНВ-3 позитивным знаком в плане разоружения. Продление договора и начала диалога в этом направлении он посчитал «признаком надежды». 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.07 / Европейский суд отменил соглашение о передаче персональных данных в США

22.04 / “Было не менее восьми свидетелей”. Стерненко подтвердил, что Зеленский предлагал ему должность в СБУ

08.06 / Тина Кароль выставила на аукцион отпечаток пальца в поддержку своего украиноязычного альбома

06.07 / Рубль вырос к доллару и евро

15.09 / Украина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для строительства забора на границе с Беларусью

30.07 / Песков прокомментировал встречу Байдена и Тихановской

21.01 / В Минобразования Украины рассказали, как учебные заведения будут работать после локдауна

02.10 / В Дании уничтожат около 1 млн норок из-за вспышек COVID-19 на фермах

20.06 / “Есть одна странная вещь”. Вучич прокомментировал взрыв на военном заводе в Сербии

01.08 / В Сети затравили профессора Гарварда за слова о существовании только двух полов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика