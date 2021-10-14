 

Сирийский военный погиб под Пальмирой от ракетной атаки Израиля

14.10.2021, 3:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПри отражении ракетной атаки ВВС Израиля к югу от города Пальмира погиб по меньшей мере один сирийский военнослужащий, еще трое были ранены, сообщил военный источник SANA.

«Израильский противник совершил в среду в 23.34 (по местному времени, совпадает с московским) вероломное нападение из района Эт-Танф на южные окрестности Пальмиры. В результате погиб один солдат, еще трое военнослужащих получили ранения», – приводит слова сирийского военного источника ТАСС.

Как сообщается, в ходе авиаудара был нанесен материальный урон наземным объектам, в частности повреждена ретрансляционная вышка.

В свою очередь вещающий из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) телеканал Al Hadath сообщил, что ракетной атаке подвергся военный аэродром Т-4 («Тифор»), расположенный к юго-востоку от Пальмиры, где по имеющимся у телеканала сведениям, находится база иранских беспилотных летательных аппаратов, по которой было нанесен основной удар.

Как утверждает эмиратский телеканал, размещенные на аэродроме Т-4 («Тифор») бойцы шиитских отрядов, которые сражаются на стороне сирийских войск, понесли потери: четверо погибли, имеются также раненые, но их число не приводится. В ходе авиаудара был нанесен материальный урон наземным объектам, в частности повреждена ретрансляционная вышка.

Напомним, в понедельник израильские беспилотники атаковали базу шиитов в пограничном с Ираком сирийском городе Бу-Кемаль. По лагерю и складам с оружием было выпущено несколько ракет. В результате погибли трое бойцов, еще 15 получили ранения. Кроме того, в прошлую пятницу сирийские «Панцири» сбили восемь ракет Израиля в провинции Хомс. При отражении атаки израильских ВВС на аэродром Т-4 ранения получили шесть солдат и 12 бойцов проиранских шиитских отрядов, которые сражаются на стороне сирийских войск.



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