Мнение: Жалко белорусов

Очередная новость из серии «безумства белорусского маньяка». Идет в последнее время всё гуще и гуще – то есть ясно, что «батька», как и положено в психиатрии, начинает «подтекать» всё сильнее, то бишь – болезнь прогрессирует. На этот раз – объявлено, что в Белоруссии теперь будут квалифицировать «подписку на экстремистские телеграм-каналы» как уголовное преступление на уровне измены родине. Санкция – 8 лет лишения свободы, между прочим.

Вроде и обоснование подогнали – казуистика образцовая: дескать, подписка будет рассматриваться как ЧЛЕНСТВО в «экстремистской террористической организации» – а за это как раз 8 лет и положено. А? Комар носа не подточит!

То, что это беспредел – даже и говорить не хочется, настолько очевидно. И, как сообщают, белорусы восприняли сообщение вполне всерьез, не как шутку: за вечер (!) количество подписчиков той же «Nexta» упало… на несколько десятков тысяч (!) пользователей. Сумел «батька» убедить своих подданных, что он не шутит…

Но вот читаешь такие новости из РБ – и ловишь себя на странном чувстве. Каком-то двойственном. Нет, с одной стороны, конечно – возмущение, гнев, неприятие беспредела… Но к этому примешивается что-то куда менее толерантное и общечеловеческое, может быть, даже стыдное: понемногу в душе нарастает какая-то, черт ее знает – брезгливость? Что-то такое гадливое в отношении самих, прошу прощения, белорусов.

Потому что – ну что это такое… Охеревший колхозник издевается над ними уже вообще как деревенский садист. Не знает уже, что еще придумать. Приказывал пороть демонстрантов по голым задницам, потом придумал натуральный ку-клукс-клан в отношении оппозиционеров – вешать (!) их в городских парках под окнами мирных обывателей; теперь 8-летние сроки за подписки на каналы – дальше что? Не облобызал сапоги пожизненного диктатора – на кол сажать на центральной площади?

А у них всё – «мирный протест». Гордятся (!), что вставали на скамейки во время демонстраций в носочках. У вас же сумасшедший во главе страны, причем – самозванец и узурпатор, год назад проигравший выборы – это разве не позор? И добро б он опирался на какую-то непреодолимую силу – скажем, Китай бы ввел миллион солдат в «синеокую» ради его поддержки; но ведь ничего подобного нет! Некоторое количество собственных тонтон-макутов – И ВСЁ, на что Саша с Колей опираются!

То есть каждого отдельного белоруса, который страдает от тамошних «легионов смерти» – жалко до жути; а сам народ…

И всё вроде логично, но мелькает подлая мыслишка: а ведь наверно, и про нас так думали в мире, когда читали АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ. Каждую отдельную жертву мясорубки – жалко, а в целом всех этих русских – да блин, что за нация такая?? Почему они это терпели?!

Вызывать жалость – вроде хорошо, приятно, когда жалеют. Но быть жалкими – брррр!

Диалектика, мать её.