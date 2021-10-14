 

Фон дер Ляйен – Украина на верном пути, но для вступления в ЕС нужен дополнительный прогресс

14.10.2021, 2:44, Новости дня
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Выступая на саммите «Украина – ЕС» Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина находится на хорошем пути, но стране нужно добиться прогресса в судебной сфере, борьбе с коррупцией и свободе прессы, пишет Das Erste. Страны ЕС также выразили поддержку Киеву в вопросе транзита российского газа, подчеркнув, что Украина была и будет надёжным транзитным партнёром.


Reuters

Владимир Зеленский на саммите «Украина – ЕС» ждал от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Евросовета Шарля Мишеля чёткого сигнала и ясных перспектив вступления в ЕС, пишет Das Erste. Президент Украины заявил, что его страна уже семь лет доказывает, что разделяет европейские ценности, а потому гарантии вступления в ЕС будут «логичным и ожидаемым шагом».

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина находится на хорошем пути: «Мы близки и сближаемся ещё сильнее. Процесс идёт. Важно, что мы являемся одной европейской семьёй и потому работаем вместе». Глава Еврокомиссии отметила, что начало основным реформам на Украине положено, однако предстоит добиться прогресса ещё в ряде областей: в частности, в судебной сфере, борьбе с коррупцией и свободе прессы.

Как отмечает Das Erste, в плане отмены торговых барьеров между ЕС и Украиной также проводится политика «малых шагов». На саммите было подписано несколько соглашений, одно из которых предусматривает интеграцию Украины в воздушное пространство ЕС. Однако вопрос полностью свободного обращения товаров будет обсуждаться позднее.

Что касается вопроса энергетики, то страны ЕС выразили Киеву «неограниченную поддержку» как в вопросе снабжения страны российским газом через страны ЕС, так и в отношении вступления в действие «Северного потока — 2». «Для Еврокомиссии очевидно, что Украина является и останется надёжной транзитной страной», — приводит Das Erste слова Урсулы фон дер Ляйен.

В заявлении по итогам саммита РФ была официально названа «стороной конфликта», пишет издание. Этот факт, как и требования Зеленского об ужесточении антироссийских санкций, могут поспособствовать дальнейшему ухудшению отношений между Москвой и Киевом, отмечает Das Erste.  



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