Захарова отметила «некоторые подвижки» в диалоге РФ и США

Некоторые подвижки по ряду вопросов наметились в российско-американских отношениях после приезда замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью телеканалу «Звезда».

«Я не могу раскрывать все карты, и все-таки это переговоры за закрытыми дверями. Я могу единственное сказать, что по каким-то вопросам есть некоторые подвижки. Не решение этих вопросов. Не снятие проблемы. Но есть некоторые элементы, подвижки», – приводит слова Захаровой ТАСС.

Она отметила, что Нуланд по итогам визита в российскую столицу увезла с собой в Вашингтон «достаточно длинный список тех вопросов, которые были обозначены российской стороной для их скорейшего решения». «Произошла, в общем-то, такая инвентаризация проблемных вопросов, без решения которых движение вперед в принципе невозможно», – сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что не РФ создавала эти вопросы. «В данном случае это ответственность США, их инициатива, те проблемные узлы, которые создавались на различных этапах именно американской стороной. Были четко обозначены американской стороне подходы Москвы к тому, что без решения этих узловых вопросов какое-то <…> движение вперед <…> невозможно, потому что ситуация заблокирована. Это и двусторонние отношения, и целый ряд дипломатических вопросов, которые требуют безотлагательного решения», – отметила официальный представитель МИД.

В среду замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам состоявшейся в Москве встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд сообщил, что РФ и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу. Стороны подтвердили, что единственной основой для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины остаются Минские соглашения. Нуланд заявила, что встреча в администрации президента РФ прошла продуктивно.

В тот же день помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков принял Нуланд в Кремле. После встречи заместитель госсекретаря США по политическим делам высоко оценила «откровенный, продуктивный» обзор отношений между двумя странами.

Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин. Рябков назвал разговор с Нуланд «предельно откровенным», однако отметил, что пока позиции сторон плохо стыкуются. Дипломаты очень подробно обсудили «весь двусторонний блок», включая вопросы стратегической стабильности, американское военное присутствие в Центральной Азии, договорились провести консультации по визам и работе диппредставительств.

В Кремле отметили, что «подобные контакты своевременны и необходимы», призвав «не сетовать на то, что сразу не получается выйти на какие-то прорывные договоренности», так как «слишком большие у нас в двухсторонних отношениях «авгиевы конюшни». В Кремле напомнили, что «эти контакты осуществляются в продолжении «духа Женевы», тех договоренностей, которые были достигнуты двумя президентами» РФ и США.

Напомним, первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что после переговоров между Россией и США начался диалог, но пока он идет нелегко. В МИД говорили, что важным итогом саммита в Женеве является подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

В свою очередь президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом РФ о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли РФ и США запустить стратегический диалог. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах переговоров РФ и США в Женеве.