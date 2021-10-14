 

Несколько человек погибли при нападении в Норвегии

14.10.2021, 1:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ норвежском городе Кунгсберг несколько человек погибли и несколько пострадали в результате атак, нападавший задержан, сообщило Норвежское телеграфное бюро.

«К сожалению, мы можем подтвердить, что есть несколько раненых и убитых после случившегося», – передает ТАСС слова представителя полиции Эйстена Оса.

Напомним, в 2011 году жертвами взрыва в правительственном квартале Осло и расстрела на норвежском острове Утойя, которые совершил Андерс Брейвик в июле 2011 года, стали 77 человек.

 В августе 2012 года суд Норвегии приговорил Брейвика к 21 году тюремного заключения (продлеваемому по истечении срока, если преступник представляет угрозу для общества).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.05 / В работе Instagram произошел сбой

12.08 / Компания Bentley отзывает в РФ 19 реализованных внедорожников Bentayga

30.01 / Слепаков подвергся нападкам и травле за стихи об акциях протеста

27.07 / Создан новый метод лечения вируса герпеса

28.07 / В Украине второй день подряд растет заболеваемость COVID-19

30.03 / В ГИБДД рассказали о новом экзамене на права

22.05 / Кадры являются одной из главных проблем президентства Зеленского – нардеп Потураев

18.10 / Меркель попросила немцев сдерживать распространение коронавируса

27.04 / В Турции объявили локдаун до 17 мая. Междугородние перевозки и работу отелей ограничат

07.05 / Последний “красный” регион в Украине ослабит карантин, ВОЗ одобрила шестую вакцину от коронавируса. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика