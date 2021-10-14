В Черном море тонет отремонтированное год назад украинское военное судно

Корабль ВМС Украины, отремонтированный год назад, терпит бедствие возле острова Змеиный в Черном море.

«По информации, которая стала известной, в Черном море в районе острова Змеиный терпит бедствие судно размагничивания ВМС Украины U-811 «Балта», – информирует в Facebook депутат Украины Михаил Забродский.

Он рассказал, что тяжелая ситуация на корабле была зафиксирована 14 часов назад. Военные добавляют, что «Балта» потеряла ход, у корабля, скорее всего, уже затоплено два отсека. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, аварийная ситуация произошла из-за резкого ухудшения погоды. После оценки обстановки судно было решено поставить на якорь.

В операции участвуют восемь кораблей и катеров, а также четыре самолета. Никто из экипажа не пострадал, угрозы потери судна нет, сообщил Залужный.

Ранее издание «Корреспондент» сообщало, что судно размагничивания «Балта» в конце ноября 2020 года вышло в море после того, как комиссия Минобороны приняло корабль после завершения ремонтных работ. Ему заменили винты, донную арматуру, якорные цепи, обшивку, обновили протекторную защиту и многое другое.

Корабль был построен в польском Гданьске, принят в состав ВМФ СССР 26 ноября 1987 года. Судно базировалось в Севастополе. Летом 1997 года судно получило имя Балта и бортовой номер U811.