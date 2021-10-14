 

В Черном море тонет отремонтированное год назад украинское военное судно

14.10.2021, 1:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКорабль ВМС Украины, отремонтированный год назад, терпит бедствие возле острова Змеиный в Черном море.

«По информации, которая стала известной, в Черном море в районе острова Змеиный терпит бедствие судно размагничивания ВМС Украины U-811 «Балта», – информирует в Facebook депутат Украины Михаил Забродский.

Он рассказал, что тяжелая ситуация на корабле была зафиксирована 14 часов назад. Военные добавляют, что «Балта» потеряла ход, у корабля, скорее всего, уже затоплено два отсека. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, аварийная ситуация произошла из-за резкого ухудшения погоды. После оценки обстановки судно было решено поставить на якорь.

В операции участвуют восемь кораблей и катеров, а также четыре самолета. Никто из экипажа не пострадал, угрозы потери судна нет, сообщил Залужный.

Ранее издание «Корреспондент» сообщало, что судно размагничивания «Балта» в конце ноября 2020 года вышло в море после того, как комиссия Минобороны приняло корабль после завершения ремонтных работ. Ему заменили винты, донную арматуру, якорные цепи, обшивку, обновили протекторную защиту и многое другое. 

Корабль был построен в польском Гданьске, принят в состав ВМФ СССР 26 ноября 1987 года. Судно базировалось в Севастополе. Летом 1997 года судно получило имя Балта и бортовой номер U811.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.08 / МИД поставил провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией

23.02 / Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку – 2»

07.10 / На арт-кластере «Таврида» подвели итоги сезона в Крыму

24.12 / France 24 – в Лапландии Санта-Клаус остался без гостей, но обещает, что Рождество в этом году будет тоже

01.07 / Языковой омбудсмен заявил, что украинские спортсмены должны говорить на государственном языке

08.09 / Игровая приставка PlayStation 5 Pro выйдет через два-три года

30.06 / Министр иностранных дел ФРГ проспорил ящик пива главе МИД Великобритании

06.07 / Кулеба призвал Россию освободить арестованного в оккупированном Крыму журналиста Есипенко

16.03 / СБУ предотвратила кибератаку на госорганы группой хакеров, поддерживаемых ФСБ

03.05 / Ученые рассказали, насколько важно правильно подобрать мелодию будильника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика