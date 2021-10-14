Выросло число погибших при нападении в норвежском Кунгсберге

В результате нападения неизвестного преступника в норвежском городе Кунгсберг в среду вечером погибли пять человек, сообщил представитель местной полиции Эйвинд Ос.

«Могу подтвердить, что пять человек погибли, двое пострадали, один из пострадавших – полицейский», – приводит слова представителя норвежской полиции ТАСС.

В среду несколько человек погибли и несколько пострадали в результате нападения злоумышленника в норвежском городе Кунгсберг. Как сообщалось, жертвами нападения в Норвегии стали не менее четырех человек. В полиции сообщили, что злоумышленник стрелял из лука. Подозреваемый задержан.

Напомним также, в 2011 году жертвами взрыва в правительственном квартале Осло и расстрела на норвежском острове Утойя, которые совершил Андерс Брейвик в июле 2011 года, стали 77 человек. В августе 2012 года суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы (продлеваемому по истечении срока, если преступник представляет угрозу для общества).