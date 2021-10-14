 

Ляшко оценил возможность вакцинировать от коронавируса 70% населения Украины до конца года

14.10.2021, 1:38, Новости дня
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Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал в интервью hromadske, которое опубликовали 13 октября. 

Ляшко, занимая должность главного санврача Украины, в конце апреля 2021 года озвучивал такие планы. “К концу 2021 года хотим вакцинировать как минимум 70% населения Украины – это 48 млн уколов”, – говорил он 29 апреля, пишет “Укринформ”. 

Журналисты отметили, что сейчас вакцинировано порядка 20%, и спросили, можно ли успеть к концу года достичь показателя в 70%. 

“Делаем все возможное для этого. Сегодня у нас 24 млн вакцин. Если все средства массовой информации будут помогать, то успеем, – ответил Ляшко. – Нам нужно дойти до 70% вакцинированного населения, дальше будет жизнь. Мы поставили себе такую амбициозную цель. И если ее реализуем, карантинные ограничения весной будут совсем другими – минимальными”. 

В Украине к 13 октября сделали почти 14 млн прививок от коронавируса. Первую дозу получили 7,7 млн человек, завершили вакцинацию 6,3 млн украинцев. По состоянию на 1 июня, по данным Госстата, в Украине проживало 41,4 млн человек. Вакцинируют в Украине граждан старше 18 лет. По данным Киевской школы экономики на апрель 2021 года, численность взрослого населения Украины составляла 34 млн человек (70% – это 23,8 млн).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. С 23 сентября введен “желтый” уровень эпидемической опасности по всей территории страны.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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