 

Facebook заблокировал пост журналиста Виталия Егорова из-за слова «хохлома»

14.10.2021, 1:30, Разное
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Соцсеть сочла это оскорблением.

Facebook заблокировал пост российского популяризатора космонавтики Виталия Егорова, написавшего о ракете-носителе «Союз-2.1а», которую Роскосмос расписал под хохлому. Об этом сам Егоров cообщил в фейсбуке.

«Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что Facebook ее ненавидит. Так и пишет — «ненависть»!» — написал Егорова на своей странице в Facebook.

Он также поделился скриншотами уведомления от соцсети. В нем сказано, что пост нарушает нормы сообщества в отношении враждебных высказываний и оскорблений. Facebook скрыл публикацию от других пользователей, так как модераторы соцсети путают слово «хохлома» с созвучным пренебрежительным названием украинцев.

Роскосмос украсил ракету «Союз» под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода, где и зародилась эта роспись.

В сентябре бывший футболист сборной РФ Дмитрий Хохлов подал иск к Facebook из-за того, что соцсеть блокирует его фамилию в публикациях, также путая с уничижительным обращением к украинцам.

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Источник: Новая газета



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