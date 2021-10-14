24 канал – самой многочисленной группой трудовых иммигрантов в Польше остаются украинцы

Согласно результатам исследования, в Польше самой многочисленной группой трудовых мигрантов по-прежнему остаются украинцы. Как пишет «Телеканал новин 24»,кроме украинцев, в Польше также работает немало граждан Белоруссии, Грузии и Молдавии.



Reuters

В 2020 году Польша выдала более 400 тыс. разрешений на работу для иностранцев. Как передаёт «Телеканал новин 24», самой многочисленной группой трудовых иммигрантов остаются украинцы, однако в последние годы увеличилось количество рабочих и из других стран.

Об этом каналу рассказали во Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, ссылаясь на исследование учёных из Гданьской политехники. Согласно результатам исследования, в 2004 году, когда Польша вступала в ЕС, страна выдавала в 30 раз меньше разрешений на работу для иностранцев, чем сейчас. В то же время в 2020 году количество разрешений на работу уменьшилось на 9% по сравнению с 2019 годом — с 444 тысяч до 406 тыс.

Профессор Малгожата Гаврицкая с факультета менеджмента и экономики Гданьской политехники заметила, что иностранцев на польском рынке труда постоянно становится больше, однако с разными темпами в зависимости от страны. К примеру, в последние годы растёт количество рабочих из России, Казахстана и Туркменистана. Однако самой многочисленной группой трудовых мигрантов в Польше неизменно являются украинцы. По информации Главного управления статистики, в 2020 году украинцы получили 295 тыс. разрешений на работу, а это более чем в 20 раз больше, чем в 2010 году.

«Украинец, который живёт в Запорожье, может работать в России, за несколько сотен километров. Однако он считает, что лучше проехать примерно 1500 километров, чтобы попасть в Польшу и работать здесь, ведь для него это означает не только значительно большие зарплаты, но и улучшение общего комфорта и качества жизни», — заметила профессор Гданьской политехники Кристина Гомулка.

Кроме украинцев, в Польше также работает немало граждан Белоруссии, Грузии и Молдавии. По словам экспертов, для белорусов Польша недавно стала первой страной для трудовой миграции.