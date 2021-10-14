Ширвиндт пообещал подумать над предложением стать президентом Театра сатиры

Бывший худрук Театра сатиры в Москве Александр Ширвиндт сказал, что подумает над предложением стать президентом театра.

«Я сказал Кибовскому, что подумаю, раз коллектив проголосовал за. Тем более если это будет реальная должность», – рассказал он РИА «Новости».

По его словам, он еще мало знаком с Газаровым, вступившим в среду на пост художественного руководителя театра, но его обнадеживает заявление нового худрука о намерении «стараться».

Напомним, департамент культуры города Москвы готов финансово поддержать создание новой должности президента Театра сатиры.

Ранее худруком Театра сатиры вместо Ширвиндта назначили Сергея Газарова.