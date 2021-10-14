 

В Польше задержали двух украинцев, которые помогали мигрантам в незаконном пересечении границы из Беларуси

14.10.2021, 0:44, Новости дня
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“Сотрудники Подляшского отдела пограничной службы Польши задержали вчера четырех иностранцев, которые помогали в организации незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу. Двое – граждане Сирии с немецкими видами на жительство, еще двое – граждане Украины”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2021 года пограничники Подляшского отдела задержали 250 организаторов незаконной миграции из Беларуси.

Funkcjonariusze #PodlaskiOSG zatrzymali wczoraj tj.12.10, 4 cudzoziemców, którzy pomagali w organizowaniu nielegalnego przekroczenia gr. z * do * – 2 ob.Syrii z niemieckimi tytu * ami pobytowymi oraz 2 ob.Ukrainy.Od pocz * tku tego roku funkcjonariusze #POSG zatrzymali 250 takich osób. pic.twitter.com/xPCqlm47dX

— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) October 13, 2021

12 октября Госпогранслужба Польши зарегистрировала 470 попыток нелегального пересечения границы с Беларусью. Все они были сорваны.

С начала октября на этом участке границы таких попыток было уже 6,7 тыс., а с начала года – 18,3 тыс., подчеркнули в госслужбе.

Wczoraj tj.12.10 na granicy * odnotowano 470 prób jej nielegalnego przekroczenia. Wszystkim próbom zapobie * ono.
W tym miesi * cu na tym odcinku granicy takich prób by * o ju * 6,7 tys., a od pocz * tku roku – 18,3 tys. #NaStra * yGranic pic.twitter.com/crAXoBIBxc

— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) October 13, 2021

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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