Обнародованы записи камер наблюдения, сделанные в ночь смерти нардепа Полякова

Видео каналу предоставили в Министерстве внутренних дел. Замглавы МВД Евгений Енин, который был в студии канала, рассказал, что на видео зафиксировано, как полицейские, останавливая конкретный автомобиль, работали со включенными боди-камерами.

“Все эти материалы в дальнейшем приобщены к материалам уголовного производства. Мы видим, как полицейские осуществляют первые реанимационные мероприятия. В дальнейшем к этим реанимационным мероприятиям присоединилась “скорая”. Мы видим дефибриллятор”, – рассказал Енин.

На тот момент ни полиция, ни медики не знали, что речь идет о жизни именно народного депутата, добавил замглавы МВД.

“Все это приобщено к материалам уголовного производства. В дальнейшем мы опросили водителя, отследили в обратном направлении движение автомобиля, кто куда садился, кто кого где сопровождал. Так мы вышли на ресторан, так мы вышли на дополнительных свидетелей”, – сообщил он.

https://www.facebook.com/www.ukraine24.ua/videos/1057620598324727/

Енин добавил, что у правоохранителей также есть записи с видеокамер из ресторана, где в тот вечер был Поляков.

“По нашей информации, покойный позвонил гражданину Д., с которым находился в дружеских отношениях, предложив встретиться. Они встретились в ресторане, совместно провели там около трех часов. Они совместно употребляли алкогольные напитки. У нас есть видеозаписи из ресторана, которые четко подтверждают этот факт. В дальнейшем те же видеозаписи подтверждают, что народный депутат – снаружи абсолютно в здоровом состоянии – покинул этот ресторан и в дальнейшем с этим гражданином Д. сел в его машину, и около двух часов они ездили по Киеву. Позже гражданин Д. вызвал такси, которое сначала ездило за их основной машиной. Потом, вероятно, они завершили свой разговор и господин Поляков пересел в другую машину – в машину таксиста. Безусловно, мы отмотали все видеокамеры, опросили свидетелей этих событий”, – сказал Енин.

Видео из ресторана, а также кадры, на которых показано, как реанимировали Полякова, опубликовал в Facebook паблик “Киев Оперативный”.

https://www.facebook.com/operativeukr/videos/1501051066935876/

Контекст:

Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “естественная смерть”. 11 октября его похоронили в Чернигове.

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность.

Изначально полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление, но склонялись правоохранители к тому, что смерть была естественной. 9 октября нардеп от “Слуги народа” Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. Во время осмотра тела нардепа нашли наличные деньги и два катетера с веществом бурого цвета, полиция еще не выяснила, что это за вещество.

10 октября в МВД подтвердили, что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию о наличии в организме погибшего алкоголя и метадона. “Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Или он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть”, – заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

По данным следствия, в ночь смерти Поляков контактировал с тремя людьми: таксистом, помощником нардепа из группы “За майбутнє” Анны Скороход Русланом Джамбулатовым и еще одним человеком, подробностей о котором в МВД не раскрывали. В полиции сообщали, что Поляков и Скороход сожительствовали и накануне смерти нардепа поссорились.

По данным правоохранителей, Поляков перед смертью употреблял спиртные напитки с Джамбулатовым и катался на машине по Киеву. Позже Поляков пересел в такси, рассказал адвокат водителя этого автомобиля. Нардеп не был случайным пассажиром в этом автомобиле, говорят в МВД.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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