Мнение: О новых мужчинах в новой жизни Натальи Поклонской

Как и ожидалось, экс-депутат Госдумы Наталья Няш-Мяш Поклонская стала послом России в Кабо-Верде, карликовом африканском государстве, расположенном в 600 км от побережья континента в Атлантическом океане. Сама она уже успела заявить, что это никакая не «ссылка», а новая жизнь. И ожидаемо в этой жизни появился… новый мужчина.

И это, скорее, повод для сожаления и сочувствия.

Ведь если за удачливой женской судьбой иногда стоит некий мужчина, то за каждой неудачливой – тоже мужчина, но уже безо всяких «иногда». Так и в этом случае.

МИД Украины обратился к властям африканского государства Кабо-Верде и «поднял вопрос преступной деятельности» нового посла России в этой стране Натальи Поклонской. Об этом заявил представитель ведомства Олега Николенко. «Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке», — подчеркнул горячий украинский мужчина.

Собственно, появление очередного хейтера было ожидаемым. Ещё в августе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя только возможное назначение Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде, заявил о своих возможностях «испортить ей жизнь». Он подчеркнул первым делом, что Киев проверит, сохранилось ли у российского посла украинское гражданство. «Если она ей [гражданкой Украины] остаётся, то у нас есть возможности испортить ей жизнь», — сказал министр в эфире канала «Украина 24».

Но начал МИД с других шагов. Которые озвучил Олег Николенко. Он напомнил: «Во время досудебного расследования установлено, что чиновники оккупационной администрации РФ в течение февраля—марта 2014 года, находясь на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней и способствовали оккупации полуострова». Именно так так звучит фабула уголовного дела против бывших украинских чиновников, расследованием которого занимается Офис генпрокурора Украины. В этом деле помимо Натальи Поклонской фигурируют глава Крыма Сергей Аксенов (бывший депутат заксобрания региона в украинский период), Владимир Константинов (глава Госсовета Крыма, бывший председатель Верховного Совета Крыма при Украине) и другие.

Как и говорилось, #Украина, вроде бы выбравшая в отношении России принцип «отъе***тесь уж от нас!», сама не может разорвать прежние узы. И отчаянно ищет любого повода отомстить. Это часть её нынешней самоидентификации. И так будет ещё долго, возможно, не одно поколение.

Меж Наталья Поклонская… ещё в августе ответила украинским мужчинам: «Испортить жизнь» — этим с 2014 года и занимаются в Киеве. Всем гражданам Украины только и делают что портят жизнь». По её словам, тех, кто хочет испортить ей жизнь, много, «можно в очередь становиться».

Достойный ответ?

Вообще, чья позиция вызывает у вас большее уважение – украинских дипломатов, Кулебы и Николенко, или Натальи Поклонской?

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