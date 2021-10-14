Фэшн-бренд татуировал одежду

Нет проблем со сменой вкуса или посещением мест, где на тату смотрят косо: сменил костюм – и всё в порядке. Дело за пирсингом…

Коллекция татуированной одежды – колаб бренда TTSWTRS и семерых тату-мастеров различных стран мира. TTSWTRS забил свои толстовки и боди.

TTSWTRS получил известность одеждой с оптическими иллюзиями. Новая коллекция Second Skin Séries состоит из татуированных унисекс-худи и культовых боди бренда разных телесных оттенков. Тату принадлежат японскому орнаменталисту Nissaco, украинке из Лос-Анджелеса Саше Масюк, ее соотечественникам Кате Пономаренко, Йену Левину и Артуру Музыченко и россиянам Мише Козлову и Никите Хомякову. Коллекция радует разнообразием стилей – от японского символизма до минимализма.

Основательницу TTSWTRS Анну Осмехину идея тату вдохновила духом свободы, смелостью, ощущением присутствия. Ей хотелось вплести такую энергию в одежду бренда, чтобы носители испытали хоть часть подобных эмоций.

Одежду уже можно заказать на сайте бренда, а любители тату Подольска и другого ближнего Подмосковья могут примерить и купить ее «в реале», в столичном салоне TTSWTRS.

Esquire

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