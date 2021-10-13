 

Украинские силовики похитили представителя ЛНР в СЦКК

13.10.2021, 23:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВооруженные силы Украины (ВСУ) захватили в плен одного из наблюдателей представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), сообщили в Народной милиции республики.

Как указали в ЛНР, по согласованию с украинской стороной СЦКК сотрудниками предприятия «Луганский АВТОДОР» проводились работы по очистке дороги в районе КПП «Первомайск-Золотое».

«В это время диверсионно-разведывательная группа из состава 24 бригады совершила вооруженное нападение, применив стрелковое оружие и захватив в плен одного из наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, осуществляющего контроль соблюдения режима прекращения огня. Напомним, что все сотрудники представительства ЛНР в СЦКК не вооружены, чем и воспользовались ВСУ», – проинформировала Народная милиция в своем Telegram-канале.

В ЛНР напомнили, что инцидент произошел во время заседания Контактной группы по урегулированию в Донбассе. «Мы не исключаем того, что акция спланирована командованием 24-й бригады в свете предстоящего приезда в зону ООС (силовой операции Киева в Донбассе) президента Украины [Владимира] Зеленского, с целью выслужиться и получить награду от главы государства», – заявили в Народной милиции.

В республике призвали международные наблюдательные и правозащитные организации обратить пристальное внимание «на преступные действия украинской стороны и принудить украинские вооруженные силы выполнять взятые на себя обязательства по соблюдению минских договоренностей».

Как сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник, полномочный представитель республики в Контактной группе Владислав Дейнего на заседании потребовал немедленно освободить и вернуть представителя ЛНР в СЦКК, передает ЛуганскИнформЦентр.

Ранее заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что РФ и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.

В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик.

Напомним, 18 сентября в преддверии военных учений на Украине с участием сил НАТО секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов допустил возможность обострения ситуации в Донбассе. 10 сентября Данилов заявил, что ВСУ могут взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к гибели «сотен тысяч людей».

В июле полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.



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