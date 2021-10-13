Жертвами нападения в Норвегии стали не менее четырех человек

В результате нападения неизвестного в норвежском городе Кунгсберг в среду вечером погибли не менее четырех человек, сообщили источники издания Verdens Gang.

Представитель местной полиции Эйвинд Ос отказался назвать точное число пострадавших и жертв. По его словам, «он может сказать только то, что есть несколько пострадавших и погибших». Представитель правоохранительных органов также указал, что версия о теракте не исключается. Он отметил, что нападавший побывал во многих местах города, где совершал атаки, передает ТАСС.

Ранее в среду несколько человек погибли и несколько пострадали в результате нападения злоумышленника в норвежском городе Кунгсберг. В полиции сообщили, что злоумышленник стрелял из лука. Подозреваемый задержан.

Напомним, в 2011 году жертвами взрыва в правительственном квартале Осло и расстрела на норвежском острове Утойя, которые совершил Андерс Брейвик в июле 2011 года, стали 77 человек. В августе 2012 года суд Норвегии приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы (продлеваемому по истечении срока, если преступник представляет угрозу для общества).